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В правительстве Петербурга отказались отменять плату за парковки из-за снега

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Петербургских водителей предупредили, что их попытки оспорить штрафы за неоплаченную парковку в связи со снежными заносами обречены на провал. За комментарием в городской комитет по транспорту и к экспертам обратилась 20 декабря газета «Деловой Петербург» («ДП»).

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По данным профильного комитета, с 1 по 13 декабря в бюджет города от эксплуатации зоны платной парковки поступило порядка 15 млн рублей. Сумма штрафов будет подсчитана в конце текущего месяца. В течение 10 дней после получения постановления об административном правонарушении автовладелец может оспорить штраф, однако собеседники газеты предупредили, что снежные завалы не будут являться причиной для отмены взыскания.

«Не нужно воспринимать платную парковку как услугу: она ею не является. И, соответственно, она не должна «оказываться качественно». Водитель не арендует парковочное место, а частично компенсирует те огромные затраты, чтобы его организм в тепле приехал в центр «от двери до двери». Каждый личный автомобиль — безумно дорогая штука для бюджета, но об этом водители очень удобно для себя забывают», — напомнил транспортный инженер и автор Telegram–канала «Сказочный проектировщик» Иван Вергазов.

Как уточнил в беседе с «ДП» другой транспортный эксперт, Дмитрий Баранов, платную парковку правильнее классифицировать не как услугу, а как средство регулирования, как, например, светофоры.

«Это компромисс, потому что вообще-то дорога — территория общего пользования и предназначена для передвижения, а не для парковки. А плата должна компенсировать проблемы, которые возникают из–за потребности некоторой части граждан парковать машины вдоль улиц. Это совсем не то же, что платная автостоянка, которая делается специально, чтобы хранить машины на выделенном для этого земельном участке, и где действительно предоставляется услуга», — отметил собеседник газеты.

В свою очередь в Комтрансе объяснили, что функционирование зоны платной парковки регламентировано нормативными документами и не зависит от погодных условий. Тем не менее в ведомстве заверили, что проинформировали коллег из Комитета по благоустройству о необходимости расчистки территории парковок — как бесплатных, так и платных.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Снег водителям не помог: Смольный отказался отменять плату за парковку».

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