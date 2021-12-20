CNN: Байден поручил команде предотвратить вторжение России на Украину за четыре недели

Американский президент Джо Байден заявил, что у его администрации есть «окно в четыре недели» для предотвращения «вторжения России на Украину». Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника 20 декабря сообщает CNN.

Как уточняет телеканал, глава Белого дома поручил своей команде использовать все доступные инструменты, чтобы предупредить якобы возможную атаку. При этом источник утверждает, что действия властей США максимально продуманы. Он также отметил, что санкции, введенные Штатами в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, были направлены на сдерживание среднесрочного и долгосрочного развития конкретных российских государственных компаний.

Собеседник CNN также напомнил, что тогдашний президент Барак Обама отверг стремление Байдена, занимавшего в то время пост вице-президента, вооружить Украину и ввести жесткие санкции против РФ. Теперь, будучи президентом Соединенных Штатов, Байден хочет сделать всё совершенно иначе. В частности, по утверждению источника, сейчас в случае российского вторжения на украинскую территорию новые санкции нанесут ощутимый удар по экономике РФ и ее финансовой системе.

Ранее в понедельник член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что Джо Байден прекрасно знает о том, что никакого «вторжения» России на Украину не будет. Более того, депутат напомнил, что американский лидер неоднократно утверждал, что не собирается отправлять войска для поддержки украинского режима.

18 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что власти России привыкли к санкционной политике Запада и весь эффект от вводимых ограничений сводится к «испорченным глазам» после их чтения. В этот же день он заявил, что власти США не готовы отказаться от собственных шаблонов, чтобы улучшить отношения с РФ. По словам замминистра иностранных дел, такой ситуации, которая возникла в нынешних отношениях Москвы и Вашингтона, еще никогда не было.

7 декабря состоялся онлайн-саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, в ходе которого американский лидер сообщил о готовности его администрации ввести суровые экономические санкции в случае «вторжения РФ на Украину».

Как отметил российский лидер, заявления Вашингтона о том, что ограничения и санкции вводятся под предлогом безопасности Соединенных Штатов, являются попыткой сдержать развитие России. Также глава государства указал, что санкции — вещь не новая, они принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России не дают.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. Он добавил, что напряженность можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым путем.