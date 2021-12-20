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Названы кроссоверы с лучшей стоимостью владения в России

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Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и определили кроссоверы и внедорожники, которыми наиболее выгодно владеть в России.

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Как говорится 20 декабря в сообщении агентства, в небольшом сегменте B лидером по стоимости владения является кроссовер Geely Coolray — 1 км его пробега обходится в 9,1 рубля. А вот в крупном сегменте E самым выгодным во владении является Hyundai Palisade, результат которого составляет 15,6 руб./км.

В премиальном сегменте класса C лидируют Audi Q3 (13 руб./км.), а в сегменте D — Land Rover Discovery Sport (13,1 руб./км).

15 декабря сообщалось, что в России с января по ноябрь 2021 года было продано 718 922 новых кроссовера и внедорожника, что составляет 51% от общего объема реализации легковых автомобилей в стране.

С 2015 года данный показатель постоянно рос (с 37% до 51%). По прогнозам экспертов агентства, доля кроссоверов и внедорожников на российском рынке будет и дальше расти.

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