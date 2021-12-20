Цена газа в Европе на открытии торгов вновь поднялась выше $1700 за 1 тыс. куб. м

В Европе торги открылись 20 декабря ростом котировок фьючерса на газ до $1700 за тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по состоянию на 07:01 местного времени (10:01 мск).

Стоимость голубого топлива выросла на 7% к значению предыдущего дня.

На хабе TTF в Нидерландах январский фьючерс по состоянию на 10:01 мск достиг значения в $1732 за 1 тыс. куб. м. (€148,87 за МВт ч), исходя из обменного курса к американской валюте.

Днем ранее глава внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель указал на продолжение роста стоимости голубого топлива для европейских потребителей. При этом он подтвердил, что Россия выполняет обязательства по поставкам газа в Европу. По его словам, РФ могла бы осуществить дополнительные поставки топлива для стабилизации цен, но не делает этого.

Вместе с тем сербский лидер Александр Вучич обвинил политиков Европы в возникновении энергокризиса. Как сообщил Вучич, Сербию спасло строительство на ее территории «Балканского потока», за что страна получила скидку на газ от России.

Ранее, 7 декабря, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин заявил, что, если зима в Европе будет холодной, регион может столкнуться с дефицитом газа в конце отопительного сезона. Отбор голубого топлива из европейских ПХГ в ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд куб. м, уточнил Скрябин.

Эксперты считают, что повышение стоимости топлива в Европе может быть обусловлен информацией в СМИ, что Федеральное сетевое агентство Германии отложило примерно до середины следующего года принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2».