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В Москве можно онлайн оформить читательский билет во все библиотеки

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Оформить онлайн единый читательский билет (ЕЧБ) во все библиотеки Москвы теперь можно на сайте правительства столицы. Также с помощью ЕЧБ можно будет пользоваться всеми возможностями сервиса «Библиотеки Москвы». Об этом 20 декабря сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Раньше, чтобы получить ЕЧБ, нужно было лично посетить одну из читален. Появление сервиса онлайн-оформления читательского билета фактически означает завершение основного этапа цифровизации библиотечной сети столицы, отметила вице-мэр

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«Сначала читальни подключили к общей информационной системе. Это позволило внедрить новый тип читательского билета — единого для всех библиотек, действующего в каждой из них. Затем мы запустили онлайн-сервис «Библиотеки Москвы» для поиска и бронирования нужных изданий. Он объединил для москвичей книжные фонды всех читален. После появилась электронная версия читательского билета, ее удобно хранить в телефоне и показывать прямо с экрана. А теперь и оформить билет можно в самом современном формате», — рассказала Сергунина, слова которой приводятся на портале mos.ru.

Чтобы оформить ЕЧБ, необходимо иметь учетную запись на mos.ru. Он дает доступ в 440 библиотек города. Отмечается, что сервис появился по просьбам читателей.

«Мы перевели читательский билет в электронный формат, знакомый и уже привычный для многих москвичей. Чтобы брать книги в библиотеках, достаточно предъявить штрихкод с номером билета», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Для оформления ЕЧБ, нужно зайти в категорию «Культура, спорт, отдых» сайта mos.ru и выбрать сервис «Получение единого читательского билета». Там необходимо заполнить анкету и загрузить фото. Ребенок также может получить ЕЧБ с помощью родителей.

Брать книги в городских библиотеках можно будет при предъявлении штрихкода, загруженного на смартфон или планшет. Дети младше 14 лет должны предъявить билет в виде пластиковой карты, которую можно получить в любой библиотеке.

Также с апреля этого года на портале mos.ru заработал сервис «Библиотеки Москвы». Он позволяет пользователям искать, бронировать и продлевать срок хранения книг в столичных библиотеках онлайн. Там же можно узнавать о новых поступлениях в библиотечные фонды и выбирать книги в тематических подборках.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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