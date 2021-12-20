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Главный экономист Всемирного банка Найт назвал пандемию и санкции угрозой для России

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Специалисты по России Всемирного банка фокусируются на реальных рисках для российской экономики, среди которых выделяют пандемию коронавируса. Об этом 20 декабря в беседе с «Ведомостями» рассказал главный экономист организации Дэвид Найт.

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По его словам, угроза развития пандемии давит на экономику России из-за сравнительно низкого уровня вакцинации.

Кроме того, пандемия снижает деловую активность и создает риски введения дальнейших коронавирусных ограничений. Это усугубит ситуацию в экономике, отметил он.

Также Найт полагает, что среди рисков — инфляция, возможное введение новых санкций против России и ускоренный переход государств на зеленую энергетику.

По мнению эксперта, Центральный банк предпринимает усилия для снижения инфляции, но «говорить о контроле за ростом цен довольно сложно». С учетом территории России сложно оценить масштаб последствий от разрыва цепочек поставок, подчеркнул он. Всемирный банк полагает всплеск инфляции в следующем году.

Если допустить введение новых санкций против Москвы, то это также окажет негативное влияние на Россию. Кроме того, страны Европы могут ускорить переход на углеродно-нейтральные источники энергии, что снизит спрос на российские газ и нефть, заключил финансист.

18 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила в ходе выступления в Госдуме, что восстановление экономики после пандемии так же коварно, как и выздоровление человека после COVID-19. Но, по ее словам, в текущем году экономика РФ вернулась на допандемическую траекторию.

Ранее ЦБ обнародовал бюллетень «О чем говорят тренды», в котором говорится, что рост потребительских цен в России в ноябре с учетом сезонности замедлился, но остался высоким. В регуляторе добавили, что проводимая денежно-кредитная политика ограничит избыточный рост спроса, а постепенная ликвидация логистических проблем и расширение производства постепенно увеличат предложение товаров и услуг в течение 2022 года.

7 декабря президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что главная проблема российской экономики и жителей страны на сегодня кроется в росте инфляции, которая на конец ноября составила 8,4%. Он подчеркнул, что в 2022 году необходимо обеспечить ее возвращение к уровню в 4%. Президент указал, что в данный момент правительство предпринимает «энергичные меры».

Как российский лидер отметил в октябре, по итогам 2021 года Россия может выйти на рекордный рост ВВП. По его словам, вся экономика РФ «работает ритмично».

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