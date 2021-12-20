Больницы США не готовы к наплыву зараженных «Омикроном»

В США не готовы к возможному наплыву зараженных «Омикроном». Медучреждения испытывают дефицит больничных коек, пишет газета Wall Street Journal. По данным издания, отделения интенсивной терапии переполнены пациентами нуждающимися в срочном лечении. Докторам приходится отправлять некоторых больных домой, передает телеканал «Известия». По словам американских врачей, ситуация обостряется нехваткой медицинского персонала. Задержки с оказанием помощи несут риск серьезных осложнений, предупреждают специалисты. В четверг президент США Джо Байден заявил, что омикрон-штамм вскоре начнет распространяться в стране значительно быстрее. В настоящий момент у большинства больных COVID-19 в США выявляют штамм «Дельта».

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