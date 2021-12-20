В ГИБДД назвали наиболее частые нарушения ПДД водителями такси

В Москве за 11 месяцев текущего года отмечается снижение тяжких последствий в результате дорожно-транспортных происшествий с участием такси на 16,1%. Всего было зарегистрировано 1623 таких ДТП. Об этом 20 декабря сообщает официальный Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

За истекший период сотрудники ДПС выявили и своевременно предотвратили более 400 тыс. нарушений Правил дорожного движения, допущенных водителями такси.

Наиболее частыми нарушениями ПДД, допущенными водителями такси стали: управление автомобилем, не прошедшим в установленном порядке техосмотр, отсутствие у водителя права управления транспортным средством, управление автомобилем в состоянии опьянения, отсутствие документов, предусмотренных ПДД, а также наличие неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

Отмечается, что Госавтоинспекция Москвы продолжит контроль за безопасным участием в дорожном движении представителей агрегаторов таксомоторных услуг.

3 декабря столичная Госавтоинспекция напомнила, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, придется уплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.