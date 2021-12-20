На Камчатке отменили систему QR-кодов на транспорте

С 21 декабря в Камчатском крае прекратят действовать QR-коды на транспорте. О решении отменить систему QR-кодов 20 декабря заявил глава региона Владимир Солодов во время оперативного совещания.

«В связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники с завтрашнего дня принято решение об отмене ограничительных мер в отношении межмуниципального сообщения, те, которые у нас были введены. У меня просьба министерству транспорта вместе с муниципальными районами это решение отработать, чтобы у нас было четкое исполнение», — заявил Солодов, добавив, что в транспорте продолжит действовать масочный режим.

Также с 20 декабря почти все ограничения по коронавирусу сняли в Южной Осетии в связи со снижением распространения коронавируса. Свою работу продолжат учебные заведения, кафе, объекты физической культуры и др. Разрешено проведение массовых, спортивных и праздничных мероприятий.

До этого, 16 декабря, Госдума приняла в первом чтении концепцию закона о праве регионов вводить QR-коды в общественных местах.

Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном коронавирусе. Ограничения не затронут аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Ожидается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

Помимо нормы о QR-кодах в общественных местах в Госдуму был также внесен проект, регулирующий порядок использования цифровых документов на железнодорожном и авиатранспорте. 13 декабря инициатива была снята с рассмотрения. Решение было принято на основе учета мнений регионов и обращений граждан.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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