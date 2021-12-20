Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Журналист WP предложил США сделать шаг навстречу России
Экономика
Нефтяной гигант Repsol решил уйти из России
Экономика
Цена газа в Европе на открытии торгов вновь поднялась выше $1700 за 1 тыс. куб. м
Мир
Генерал СБУ Вовк назвал Украину терпилой
Общество
На Камчатке отменили систему QR-кодов на транспорте
Экономика
В России прекратит работу ряд алкомаркетов крупных ритейлеров
Мир
В Киеве националисты попытались сорвать концерт Басты
Мир
В России допустили военный ответ при наступлении НАТО на «больные точки»
Мир
В Белоруссии заявили о готовности второго энергоблока БелАЭС на 95%
Общество
В России за сутки выявили 27 022 новых случаев коронавируса
Сюжет:

На Камчатке отменили систему QR-кодов на транспорте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 21 декабря в Камчатском крае прекратят действовать QR-коды на транспорте. О решении отменить систему QR-кодов 20 декабря заявил глава региона Владимир Солодов во время оперативного совещания.

Общественное сомнение: почему власти отложили введение QR-кодов на транспорте
Госдума сможет принять закон о ковид-сертификатах в общественных местах до конца года

«В связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники с завтрашнего дня принято решение об отмене ограничительных мер в отношении межмуниципального сообщения, те, которые у нас были введены. У меня просьба министерству транспорта вместе с муниципальными районами это решение отработать, чтобы у нас было четкое исполнение», — заявил Солодов, добавив, что в транспорте продолжит действовать масочный режим.

Также с 20 декабря почти все ограничения по коронавирусу сняли в Южной Осетии в связи со снижением распространения коронавируса. Свою работу продолжат учебные заведения, кафе, объекты физической культуры и др. Разрешено проведение массовых, спортивных и праздничных мероприятий.

До этого, 16 декабря, Госдума приняла в первом чтении концепцию закона о праве регионов вводить QR-коды в общественных местах.

Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном коронавирусе. Ограничения не затронут аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Ожидается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

Помимо нормы о QR-кодах в общественных местах в Госдуму был также внесен проект, регулирующий порядок использования цифровых документов на железнодорожном и авиатранспорте. 13 декабря инициатива была снята с рассмотрения. Решение было принято на основе учета мнений регионов и обращений граждан.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021