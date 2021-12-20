Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Журналист WP предложил США сделать шаг навстречу России
Экономика
Нефтяной гигант Repsol решил уйти из России
Экономика
Цена газа в Европе на открытии торгов вновь поднялась выше $1700 за 1 тыс. куб. м
Мир
Генерал СБУ Вовк назвал Украину терпилой
Общество
На Камчатке отменили систему QR-кодов на транспорте
Экономика
В России прекратит работу ряд алкомаркетов крупных ритейлеров
Мир
В Киеве националисты попытались сорвать концерт Басты
Мир
В России допустили военный ответ при наступлении НАТО на «больные точки»
Мир
В Белоруссии заявили о готовности второго энергоблока БелАЭС на 95%
Общество
В России за сутки выявили 27 022 новых случаев коронавируса

Генерал СБУ Вовк назвал Украину терпилой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина ведет себя по отношению к западным странам и России как «терпила». Таким образом 20 декабря охарактеризовал политику киевских властей экс-глава Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк в комментарии каналу «Наш», видеозапись которого размещена в YouTube.

Оно им НАТО: зачем на Украину войдут иностранные войска
Североатлантический альянс приближается к границам России

«Запад и США напрягают нас, а Россия напрягает США и Европу. А Украина как возможный будущий театр боевых действий — терпилы по большому счету», — сказал Вовк.

Также Вовк считает, что страна не сможет вступить в Североатлантический альянс. Как заявил генерал СБУ, не существует угрозы нападения на Украину со стороны РФ.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал 17 декабря на «ползучее вторжение» НАТО на Украину. Нельзя потерять братский народ Украины, подчеркнул он. Также Песков добавил, что киевские власти оболванивают своих граждан, настраивая их против России.

Ранее, 16 декабря, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не ответил на вопрос президента Украины Владимира Зеленского о том, в каком году страна войдет в состав НАТО.

Представители НАТО заверили руководство Украины, что дискуссия о вступлении страны в организацию должна идти исключительно между Украиной и альянсом, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

В тот же день Зеленский заявил, что Россия подтолкнула Украину к движению в сторону НАТО после 2014 года. Как подчеркнул президент Украины, уже на протяжении многих лет страна видит себя в альянсе.

10 декабря Столтенберг исключил компромиссы с Россией по решению Украины войти в НАТО. По его словам, каждое суверенное государство имеет право выбирать свой путь.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий».

15 декабря официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что ситуация на Украине вызывает беспокойство, а страны НАТО наращивают поставки вооружений, чтобы «подлить масла в огонь».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021