Украина ведет себя по отношению к западным странам и России как «терпила». Таким образом 20 декабря охарактеризовал политику киевских властей экс-глава Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк в комментарии каналу «Наш», видеозапись которого размещена в YouTube.

«Запад и США напрягают нас, а Россия напрягает США и Европу. А Украина как возможный будущий театр боевых действий — терпилы по большому счету», — сказал Вовк.

Также Вовк считает, что страна не сможет вступить в Североатлантический альянс. Как заявил генерал СБУ, не существует угрозы нападения на Украину со стороны РФ.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал 17 декабря на «ползучее вторжение» НАТО на Украину. Нельзя потерять братский народ Украины, подчеркнул он. Также Песков добавил, что киевские власти оболванивают своих граждан, настраивая их против России.

Ранее, 16 декабря, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не ответил на вопрос президента Украины Владимира Зеленского о том, в каком году страна войдет в состав НАТО.

Представители НАТО заверили руководство Украины, что дискуссия о вступлении страны в организацию должна идти исключительно между Украиной и альянсом, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

В тот же день Зеленский заявил, что Россия подтолкнула Украину к движению в сторону НАТО после 2014 года. Как подчеркнул президент Украины, уже на протяжении многих лет страна видит себя в альянсе.

10 декабря Столтенберг исключил компромиссы с Россией по решению Украины войти в НАТО. По его словам, каждое суверенное государство имеет право выбирать свой путь.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий».

15 декабря официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что ситуация на Украине вызывает беспокойство, а страны НАТО наращивают поставки вооружений, чтобы «подлить масла в огонь».