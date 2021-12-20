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Цена газа в Европе превысила $1700 за 1 тыс. куб. м

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Цена на природный газ на открытии торгов в Европе превысила $1700 за 1 тыс. куб м. Это следует из данных лондонской биржи ICE по состоянию на 07:01 местного времени (10:01 мск).

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Рост цены по сравнению к предыдущим торгам составил 7%.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:01 мск поднималась до $1732 за 1 тыс. куб. м, или €148,87 за МВт ч, исходя из обменного курса евро к доллару.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о выполнении Россией обязательств по поставкам газа в Европу, но отметил продолжение роста цен на это топливо. Он добавил, что, несмотря на выполнение Москвой своих обязательств, она не направляет дополнительные газовые поставки Европе, как могла бы, что способствует росту цен.

В тот же день президент Сербии Александр Вучич заявил, что энергокризис и рост цен на электроэнергию вызваны глупыми и безответственными заявлениями европейских политиков. По его мнению, Сербию спасло строительство на ее территории «Балканского потока», за что страна получила скидку на газ от России.

7 декабря портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин высказал мнение, что, если зима в Европе будет холодной, регион может столкнуться с дефицитом газа в конце отопительного сезона. Отбор голубого топлива из европейских ПХГ в ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд куб. м, уточнил эксперт

Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева считает, что цены на газ в Европе будут расти и дальше.

Рост цен на газ в Европе, полагают эксперты, может быть обусловлен информацией в СМИ, что Федеральное сетевое агентство Германии отложило примерно до середины следующего года принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2».

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