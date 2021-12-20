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В Подмосковье перевернулась маршрутка с пассажирами

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В Московской области маршрутный автобус вылетел с дороги и опрокинулся, в результате случившегося, по последним данным, пострадал один человек. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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«В 07:42 в Мытищах на 3-м км автодороги Беляниново–Паведники микроавтобус Mercedes, двигаясь по маршруту с пассажирами в количестве 10 человек, выехал в кювет, после чего опрокинулся», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспеции работают на месте инцидента. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в этот день один человек погиб и более 10 пострадали в ДТП под Мурманском в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса. Стало известно, что были госпитализированы двое детей и один взрослый.

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