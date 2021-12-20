Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Журналист WP предложил США сделать шаг навстречу России
Экономика
Нефтяной гигант Repsol решил уйти из России
Экономика
Цена газа в Европе на открытии торгов вновь поднялась выше $1700 за 1 тыс. куб. м
Мир
Генерал СБУ Вовк назвал Украину терпилой
Общество
На Камчатке отменили систему QR-кодов на транспорте
Экономика
В России прекратит работу ряд алкомаркетов крупных ритейлеров
Мир
В Киеве националисты попытались сорвать концерт Басты
Мир
В России допустили военный ответ при наступлении НАТО на «больные точки»
Мир
В Белоруссии заявили о готовности второго энергоблока БелАЭС на 95%
Общество
В России за сутки выявили 27 022 новых случаев коронавируса
Сюжет:

Вирусолог Альтштейн: смерть от COVID-19 может наступить через три недели после заражения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Смерть от COVID-19 может наступить спустя три недели с момента заражения. Об этом 20 декабря заявил в беседе с Ura.ru вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Обычно в случае заболевания коронавирусом умирать люди начинают где-то через три-четыре недели», — сказал он.

В то же время специалист отметил, что из-за «Омикрон»-штамма высокой степени летальности и тяжелого течения заболевания ждать не стоит.

«Омикрон» быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию»
Руководитель НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов — о новом штамме коронавируса, прогнозе развития пандемии и лекарствах от COVID-19

«У данного варианта инфекции в целом отсутствуют какие-либо четкие отличительные черты, оно протекает как самая обычная простуда. На данный момент, судя по имеющимся данным, большинство случаев нетяжелые, однако речь в основном идет о молодых людях из Южной Африки», — констатировал Альтштейн.

Ранее, 19 декабря, министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил возможность новой волны COVID-19 в России из-за «Омикрона». По его словам, за время распространения вируса система здравоохранения РФ приобрела большой опыт, что позволяет управлять процессом пандемии.

17 декабря Мурашко заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношении штамма «Омикрон», в особенности у тех, кто прошел ревакцинацию «Спутником Лайт». Министр также сообщил, что заболевшие «Омикроном» россияне или уже перенесли COVID-19, или были вакцинированы, а их иммунитета вполне хватает. Он отметил, что тяжелых случаев течения болезни после заражения этим штаммом в стране пока не зафиксировано.

14 декабря глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что российская вакцина «Спутник V» защитит от нового штамма «Омикрон», но вопрос — в конкретных цифрах. По его словам, в настоящее время сотрудники центра изучают степень защиты вакцины от нового штамма. Если снижение защиты от инфекции будет 10-кратным, надо ставить вопрос об изменении вакцины, добавил специалист.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021