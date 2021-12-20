Вирусолог Альтштейн: смерть от COVID-19 может наступить через три недели после заражения

Смерть от COVID-19 может наступить спустя три недели с момента заражения. Об этом 20 декабря заявил в беседе с Ura.ru вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Обычно в случае заболевания коронавирусом умирать люди начинают где-то через три-четыре недели», — сказал он.

В то же время специалист отметил, что из-за «Омикрон»-штамма высокой степени летальности и тяжелого течения заболевания ждать не стоит.

«У данного варианта инфекции в целом отсутствуют какие-либо четкие отличительные черты, оно протекает как самая обычная простуда. На данный момент, судя по имеющимся данным, большинство случаев нетяжелые, однако речь в основном идет о молодых людях из Южной Африки», — констатировал Альтштейн.

Ранее, 19 декабря, министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил возможность новой волны COVID-19 в России из-за «Омикрона». По его словам, за время распространения вируса система здравоохранения РФ приобрела большой опыт, что позволяет управлять процессом пандемии.

17 декабря Мурашко заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношении штамма «Омикрон», в особенности у тех, кто прошел ревакцинацию «Спутником Лайт». Министр также сообщил, что заболевшие «Омикроном» россияне или уже перенесли COVID-19, или были вакцинированы, а их иммунитета вполне хватает. Он отметил, что тяжелых случаев течения болезни после заражения этим штаммом в стране пока не зафиксировано.

14 декабря глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что российская вакцина «Спутник V» защитит от нового штамма «Омикрон», но вопрос — в конкретных цифрах. По его словам, в настоящее время сотрудники центра изучают степень защиты вакцины от нового штамма. Если снижение защиты от инфекции будет 10-кратным, надо ставить вопрос об изменении вакцины, добавил специалист.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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