Журналист WP предложил США сделать шаг навстречу России

Если судить по событиям вокруг Украины, то можно сделать вывод, что холодная война между Вашингтоном и Москвой никогда не заканчивалась, но США могут сделать несколько шагов для ее завершения. Об этом 17 декабря пишет автор книги «Россия вверх ногами: стратегия выхода из Второй холодной войны» Джозеф Вайсберг в своей статье для The Washington Post.

В публикации он вспомнил службу в ЦРУ в 1990 году. По словам автора, его коллеги мечтали уничтожить КГБ и СССР. Подобные желания были обусловлены антисоветскими заявлениями, которые укоренились в американской культуре времен холодной войны.

В итоге даже спустя много лет многие американцы находятся под их влиянием. Им кажется, что современная Россия агрессивна, в итоге борьба между РФ и США продолжается.

«В Америке мы все, похоже, застряли в прошлом. Прямо как во время холодной войны, мы считаем себя хорошими ребятами, которые стали жертвой аморального оппонента», — пишет он.

Врагом воспринимается современная Россия, при этом в американском обществе не обсуждается роль США в обострении двусторонних отношений.

Когда Владимир Путин занял пост президента, он был открыт сотрудничеству с Западом, напоминает Вайсберг.

Но позже США решили полностью интегрировать некоторые бывшие советские республики в состав Запада, вводя Латвию, Литву и Эстонию в НАТ — организацию, специально посвященную борьбе с Москвой. Вашингтон начал создавать ракетный щит в Европе, размещая установки в странах, ранее являвшихся союзниками Советского Союза.

После этого США ввели серию санкций против широкого круга россиян и российских интересов. Кроме того, США вмешиваются в дела РФ, в ситуацию на Украине и Сирии.

Автор материала отмечает, что любой человек и тем более государство будут воспринимать такие шаги как угрозу. При этом уровень противостояния можно снизить, если Вашингтон выйдет из противостояния и сделает шаг навстречу Москве.

«Мы могли бы, например, отменить санкции против России. Наше правительство могло бы перестать делать заявления о внутренних делах россиян и позволить им решать свои собственные проблемы без нашей нежелательной критики (критику лучше адресовать всем странам частными лицами и организациями, а не иностранными правительствами)», — продолжил автор.

По его мнению, нет гарантий, что Россия шагнет навстречу после этих действий, но Вашингтон может попытаться снизить уровень угрозы от своих ранее осуществленных действий и «выйти из схватки».

20 декабря экс-представитель США при ООН, экс-посол страны в России Томас Пикеринг заявил, что недоверие между странами Запада и Россией сохраняется со времен холодной войны. По его словам, «это очень интересный, важный и очень сложный вопрос», почему после распада СССР надежды на тесное взаимодействие между Москвой и Западом так и не оправдались.

23 октября замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО на сегодняшний день фактически живет по схемам холодной войны. По его словам, у альянса «главные усилия направлены на то, чтобы парировать так называемую угрозу с Востока».