Всемирный банк назвал четыре риска для российской экономики

Среди рисков для российской экономики можно выделить пандемию, рост инфляции, возможное введение санкций и переход стран Запада на возобновляемые энергоносители. Об этом рассказал главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт.

«Во-первых, угроза развития пандемии давит на экономику России сильнее, чем в ряде других стран, прежде всего из-за сравнительно низких темпов вакцинации», — цитируют эксперта 20 декабря «Ведомости».

Кроме того, Всемирный банк считает высоким риск всплеска инфляции в 2022 году. Говорить о контроле за ростом цен сложно, несмотря на действия Центробанка, добавил он.

«Вопрос, как долго продлится аномально высокая инфляция, остается открытым. Более того, нельзя исключать и новые шоки для экономики», — подчеркнул специалист.

Третий риск связан с возможным расширением международных санкций. По словам Найта, вероятность введения новых рестрикций банк не оценивает, но если их введут, то это навредит экономике РФ. При этом принять ограничения могут как и страны, так и кредитно-финансовые организации.

Энергопереход стран Запада на возобновляемые и «зеленые» источники энергии также несет угрозу российской экономике, считает он. Как обратил внимание эксперт, переход рассматривается в долгосрочной перспективе, но темпы могут ускориться.

18 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила в ходе выступления в Госдуме, что восстановление экономики после пандемии так же коварно, как и выздоровление человека после коронавируса. Но, по ее словам, в текущем году экономика РФ уже вернулась на допандемическую траекторию.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин указал, что экономика России уже в середине текущего года восстановилась от последствий пандемии коронавируса, это видимый результат всего делового сообщества. После быстрого восстановления экономики РФ нужен быстрый и качественный рост, подчеркнул глава государства.

Как российский лидер отметил в октябре, по итогам 2021 года Россия может выйти на рекордный рост ВВП. По его словам, вся экономика РФ «работает ритмично».