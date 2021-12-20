Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Россия ограничила поставки фруктов и овощей из Турции
Мир
Истребитель Checkmate вошел в топ-10 главных достижений года в военной авиации
Мир
МИД РФ объяснил позицию США по героизации нацизма демократическими ценностями
Мир
CNN рассказал об указе Байдена «по предотвращению атаки на Украину»
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Красной Поляне
Мир
Глава минфина Британии выступил против COVID-ограничений на Рождество
Мир
Посол заявил о роли Победы СССР над Германией в существовании Польши
Общество
Установлена вина главы строительной компании по делу «Зимней вишни»
Мир
Отец погибшего оператора обвинил Болдуина в причастности к ее смерти
Общество
Задержанный экс-вице-премьер Крыма арендовал землю под особняк до 2056 года

Всемирный банк назвал четыре риска для российской экономики

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Среди рисков для российской экономики можно выделить пандемию, рост инфляции, возможное введение санкций и переход стран Запада на возобновляемые энергоносители. Об этом рассказал главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт.

Снова зелено: кто в ЕС обсуждает санкции против РФ из-за газового кризиса
И что на самом деле спровоцировало скачок цен на энергоносители в регионе

«Во-первых, угроза развития пандемии давит на экономику России сильнее, чем в ряде других стран, прежде всего из-за сравнительно низких темпов вакцинации», — цитируют эксперта 20 декабря «Ведомости».

Кроме того, Всемирный банк считает высоким риск всплеска инфляции в 2022 году. Говорить о контроле за ростом цен сложно, несмотря на действия Центробанка, добавил он.

«Вопрос, как долго продлится аномально высокая инфляция, остается открытым. Более того, нельзя исключать и новые шоки для экономики», — подчеркнул специалист.

Третий риск связан с возможным расширением международных санкций. По словам Найта, вероятность введения новых рестрикций банк не оценивает, но если их введут, то это навредит экономике РФ. При этом принять ограничения могут как и страны, так и кредитно-финансовые организации.

Энергопереход стран Запада на возобновляемые и «зеленые» источники энергии также несет угрозу российской экономике, считает он. Как обратил внимание эксперт, переход рассматривается в долгосрочной перспективе, но темпы могут ускориться.

18 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила в ходе выступления в Госдуме, что восстановление экономики после пандемии так же коварно, как и выздоровление человека после коронавируса. Но, по ее словам, в текущем году экономика РФ уже вернулась на допандемическую траекторию.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин указал, что экономика России уже в середине текущего года восстановилась от последствий пандемии коронавируса, это видимый результат всего делового сообщества. После быстрого восстановления экономики РФ нужен быстрый и качественный рост, подчеркнул глава государства.

Как российский лидер отметил в октябре, по итогам 2021 года Россия может выйти на рекордный рост ВВП. По его словам, вся экономика РФ «работает ритмично».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021