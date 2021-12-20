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CNN: Байден поручил за четыре недели предотвратить «вторжение» России на Украину

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По поручению главы Белого дома Джо Байдена американская администрация должна предотвратить «вторжение России на Украину». Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил канал CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника США.

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Как рассказал собеседник канала, «Байден приказал команде советника по национальной безопасности использовать все инструменты, чтобы попытаться сдержать президента России Владимира Путина, пока существует риск вторжения на Украину через несколько месяцев».

Такое решение президент США принял исходя из того, что недопустимо повторение ошибок, допущенных Белым домом и Европой в 2014 году во время «аннексии» Крыма Россией, сообщил источник.

При этом действия Вашингтона собеседник канала назвал очень продуманными.

Кроме того, новые рестрикции, которые могут быть введены против РФ, «выйдут за рамки» мер, принятых в 2014 году, отметило издание.

Российская финансовая система и экономика понесут значительные потери, добавил источник канала в Белом доме.

Ранее, 18 декабря, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что рестрикции западных стран неэффективны, а Вашингтон не может избавиться от собственных шаблонов, чтобы наладить отношения с Москвой. Также он подчеркнул, что Россия привыкла к вводимым санкциям. По словам Рябкова, наивны те, кто рассчитывает на возможность для России рассмотреть требования, выдвигаемые Западом.

В ходе онлайн-встречи президента России Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря американский лидер сообщил о готовности американской администрации ввести суровые экономические санкции в случае «вторжения РФ на Украину».

Как отметил Путин, заявления Вашингтона о том, что ограничения и санкции вводятся под предлогом безопасности Соединенных Штатов, являются попыткой сдержать развитие России. Также глава государства указал, что санкции — вещь не новая, они принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России не дают.

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