Суд обязал власти Томска убрать незаконную свалку

Кировский районный суд обязал администрацию Томска убрать несанкционированную свалку бытовых отходов. Она находится в водоохранной зоне реки Томи в деревне Эушта, ее площадь — 772 кв. м.

Иск в суд подала Томская межрайонная природоохранная прокуратура. Прилегающая к реке территория оказалась захламлена мусором, полиэтиленом, пластиком, боем бетонных изделий. Общий объем отходов превысил 1 тыс. куб. м, сообщает РИА «Томск» со ссылкой на надзорное ведомство.

Прокурор до суда обращался в мэрию с требованием убрать свалку, но оно так и не было исполнено.

Инспекторы экологического надзора в 2021 годы нашли и ликвидировали в Томской области 179 несанкционированных свалок. Удалось очистить территорию площадью 32 га, вывезти 20, 5 тыс. т мусора.