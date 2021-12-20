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Вильфанд рассказал о погоде в России после Нового года

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Погода этой зимой в европейской части России будет неоднородной. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» в понедельник, 20 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его словам, это следует из прогноза Росгидромета.

«Что касается января и февраля... зима в европейской части России будет неоднородной. Количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до минус 20–25 градусов», — предупредил специалист.

Он подчеркнул, что в настоящее время нельзя точно определить время оттепелей или сильных морозов.

Ранее в этот день он рассказал, что европейскую часть РФ ожидает «волна холода». В ближайшие дни отклонения от температурной нормы могут достигать 7–12 градусов. Так, уже в среду ожидается 20–18 градусов мороза. В целом неделя будет очень холодной, добавил специалист.

Также ранее сообщалось, что в понедельник в столице ожидаются облачная погода, местами умеренные снег и метель, а также гололедица. Днем температура воздуха в Москве составит 7–5 градусов ниже нуля, ночью же столбики термометров опустятся до –21 градуса.

19 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в предстоящую неделю жителей Центральной России ждут русские морозы. Как он добавил, за предстоящую неделю в Москве высота сугробов к следующему воскресенью достигнет 30 см.

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