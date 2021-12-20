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Тело рабочего нашли при разборе завалов разрушенного здания в Ухте

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В Ухте на месте разрушенного здания обнаружено тело погибшего молодого рабочего. Останки выкопал трактор, работающий на разборе завалов. Тело было придавлено плитами, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 18 декабря на улице Машиностроителей. Там двое рабочих разбирали старое железобетонное здание. Их нанял местный предприниматель.

По предварительным данным, в нарушение техники безопасности при подрезе одной из конструкций железобетонное строение не выдержало и рухнуло. Одному рабочему удалось спастись.

Следователи проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства случившегося, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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