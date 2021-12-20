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Отец погибшего оператора обвинил Болдуина в причастности к ее смерти

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Американский актер Алек Болдуин, случайно застреливший оператора Галину Хатчинс на съемочной площадке, причастен к ее убийству. Об этом 18 декабря заявил таблоиду The Sun отец погибшей Анатолий Анрдосович.

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По словам, мужчины, он не может понять поведение артиста. Непонятно, почему он удалил свои посты в Twitter, отметил отец Хатчинс.

«И зачем он стрелял во время подготовки? Револьвер — это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в совершении этого выстрела», — поделился он мнением с журналистами.

Как полагает Андросович, Болдуин явно нажал на курок. Он добавил, что артист должен нести частичную ответственность за смерть его дочери.

Также он отметил, что его девятилетний внук, потерявший мать, понемногу «возвращается к жизни». Смерть Галины стала большим ударом для семьи, заключил мужчина.

17 декабря суд в округе Санта-Фе американского штата Нью-Мексико выдал полиции ордер на изучение информации с телефона актера. Правоохранители надеются найти в телефоне актера улики, которые помогут расследованию.

2 декабря Болдуин в первом интервью после гибели оператора на съемочной площадке заявил, что не считает себя виновным, поскольку не нажимал на спусковой крючок револьвера, выстрел был самопроизвольным. По его словам, Хатчинс показывала, как следует направлять оружие, сам эпизод многократно репетировали, но никогда не требовалось нажатия на спусковой крючок.

Болдуин добавил, что его предупредили о том, что пистолет пуст.

21 октября Болдуин держал в руках антикварный револьвер во время генеральной репетиции вестерна на ранчо Бонанза-Крик близ Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Когда он выстрелил, оператор фильма Галина Хатчинс получила смертельное ранение, а режиссер Джоэл Соуза был ранен и госпитализирован.

15 ноября актер и режиссер Джордж Клуни назвал трагедию с убийством оператора на съемках фильма «Ржавчина» «приводящим в бешенство» безумием. Он недоумевал, как на площадке было допущено столько «глупых ошибок».

Его поддержал и актер боевиков, мастер боевых искусств Стивен Сигал, который рассказал, что стало причиной гибели Галины Хатчинс. Он сравнил трагедию с гибелью сына Брюса Ли на съемках фильма «Ворон», так как причина у них одна.

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