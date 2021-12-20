Новый герб появился у Барнаула

Геральдический совет при президенте России зарегистрировал новый герб и флаг Барнаула. Данные внесены в Государственный Геральдический регистр.

Герб представляет собой изображение поля, где среди горных пород на зеленой земле стоит серебряная плавильная печь с двумя червлеными горнами с золотыми огнями.

Геральдический щит венчает золотая башенная корона с пятью зубцами и лавровым венком. Он окружен лентой ордена Октябрьской революции. Конь с золотыми копытами с герба переместился в щитодержатели.

Флаг Барнаула также претерпел изменения. Он повторяет символику герба, пишет altapress.ru со ссылкой на городскую администрацию.

В мае Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам России за значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Звание было присвоено в том числе и Барнаулу.