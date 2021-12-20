Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Происшествия
СК озвучил версии гибели депутата гордумы Магадана Крамаренко
Мир
Политолог предрек Украине потерю поддержки НАТО из-за постоянных провокаций РФ
Общество
Стало известно число семей РФ с риском лишиться квартир
Спорт
Турнир «Небесная грация» в Москве назвали спортивной революцией
Наука
Корабль «Союз МС-20» приземлился в Казахстане
Общество
Технику на иностранных процессорах предложили признать российской
Мир
Посол заявил о роли Победы СССР над Германией в существовании Польши
Мир
Истребитель Checkmate вошел в топ-10 главных достижений года в военной авиации
Экономика
Брокер назвал лучшее время для покупки рублей
Происшествия
Очаг возгорания был выявлен на шахте им. Рубана в Кузбассе

Новый герб появился у Барнаула

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Геральдический совет при президенте России зарегистрировал новый герб и флаг Барнаула. Данные внесены в Государственный Геральдический регистр.

Герб представляет собой изображение поля, где среди горных пород на зеленой земле стоит серебряная плавильная печь с двумя червлеными горнами с золотыми огнями.

Геральдический щит венчает золотая башенная корона с пятью зубцами и лавровым венком. Он окружен лентой ордена Октябрьской революции. Конь с золотыми копытами с герба переместился в щитодержатели.

Флаг Барнаула также претерпел изменения. Он повторяет символику герба, пишет altapress.ru со ссылкой на городскую администрацию.

В мае Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам России за значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Звание было присвоено в том числе и Барнаулу.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021