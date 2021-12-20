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Глава минфина Британии выступил против COVID-ограничений на Рождество

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Министр финансов Великобритании Риши Сунак стал 10-м министром британского комитета, который выступил против введения новых ограничений перед Рождеством, несмотря на стремительное распространение в Королевстве «Омикрон»-штамма COVID-19. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщила газета The Times.

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По мнению главы финансового ведомства, чтобы принять такое решение необходимо дождаться, пока информация о распространении южноафриканского варианта коронавирусной инфекции станет более ясной.

Однако руководитель минздрава страны Саджид Джавид не исключил вероятность дальнейших ограничений, направленных на борьбу COVID-19, перед Рождеством, потому что, распространение «Омикрона» происходит очень быстро.

Министр здравоохранения отметил, что этот штамм становится доминирующим в стране: еще более двух недель назад пациенты, у которых был выявлен «Омикрон», составляли около 1% всех заболевших, а в минувшие выходные этот показатель вырос почти до 60%.

Научно-консультативная группа по ЧС при британском кабмине заявила, что, если не будут приняты меры, то в ближайшее время в госпитализации ежедневно будут нуждаться около 3 тыс. пациентов с COVID-19.

18 декабря стало известно, что в Великобритании число скончавшихся после заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» увеличилось до семи человек.

В тот же день мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения «Омикрон»-штаммом коронавируса. Градоначальник отметил, что в последние дни в Лондоне «наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом».

Также в субботу в Лондоне прошли митинги против ограничений по коронавирусу. Во время акции протеста произошла драка на Парламентской площади, офицеры полиции получили легкие травмы.

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