Проект парка Мирного времени в Белгороде вызвал возмущение у жителей

В Белгороде общественности представили концепцию парка Мирного времени. Проект вызвал волну возмущения среди жителей, поскольку в парке не оказалось места военной технике и памятнику павшим в Афганистане.

Как пишет Бел.ru, авторы концепции всё же предположили возможность сохранения военной техники, но в парке она доминировать не будет. Монумент памяти павших в Афганистане предложили перенести в парк Победы.

Главным приемом проекта предложено сделать «разлом» —специальный двухярусный ландшафт, который разделяет парк пополам. В частности, планируется сделать амфитеатр, повернутый к воде. Ландшафт защитит его от шума проезжей части. Должен там появиться и иммерсивный кинотеатр с экраном в 180 градусов.

Ранее стало известно, что в Белгороде построят гостиницу для насекомых. Ее разместят в Архиерейской роще. Отель будет представлять собой сооружение, которое используют в том числе для зимовки насекомых.