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«Арктическая перевалка» войдет в состав ТОР «Столица Арктики»

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В 2022 году «Арктическая перевалка», структура НОВАТЭКа, планирует стать резидентом территории опережающего развития «Столица Арктики». Она была внесена в список потенциальных резидентов ТОР еще в мае этого года. Об этом сообщила гендиректор «Корпорации развития Мурманской области» Светлана Панфилова.

Как уточняет издание «Нефть и капитал», «Арктическая перевалка» — это оператор двух строящихся перегрузочных комплексов СПГ в Мурманской области и на Камчатке. Терминалы необходимы для обеспечения эффективной транспортировки СПГ с «Арктик СПГ 2» и других проектов НОВАТЭКа путем перегрузки с СПГ-танкеров ледового класса Arc7 на конвенциональные суда. В состав терминала входит плавучее хранилище СПГ объемом 360 тыс. куб. м с двумя точками перевалки «борт-в-борт».

ТОР «Столица Арктики» создали в мае 2020 году. Якорным резидентом является «НОВАТЭК-Мурманск» с проектом Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. Всего в ТОР входят девять резидентов.

Ранее сообщалось, что в декабре следующего года планируется запустить в эксплуатацию первый этап терминала по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) НОВАТЭКа в бухте Ура в Мурманской области. Второй этап реализуют в 2025–2026 годах.

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