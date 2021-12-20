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Экс-посол США в РФ рассказал о сохранившемся с холодной войны недоверии

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Недоверие между странами Запада и Россией всё еще сохраняется со времен холодной войны. Такое заявление сделал экс-представитель США при ООН, экс-посол страны в России Томас Пикеринг в понедельник, 20 декабря.

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«Я думаю, что существовало и, вероятно, всё еще продолжает существовать некоторое наследие <...>, некоторая неопределенность, напряженность и недоверие, которыми была пронизана холодная война, были пронизаны системные и обусловленные идеологией разногласия между Советским Союзом и Западом, в особенности Соединенными Штатами. Это так никогда полностью и не исчезло вследствие произошедших перемен», — рассказал Пикеринг ТАСС.

Экс-дипломат отметил, что «это очень интересный, важный и очень сложный вопрос», почему после распада СССР надежды на тесное взаимодействие между Москвой и Западом так и не оправдались.

При этом Пикеринг напомнил, что между государствами «до прекращения существования Советского Союза был период необыкновенного сотрудничества в рамках напряженной совместной работы в Совете Безопасности ООН по решению вопроса о вторжении Ирака в Кувейт».

16 декабря обозреватель польского издания Myśl Polska Анджей Щенсняк указал, что Россия вновь обретает статус продовольственной сверхдержавы после «смуты 1990-х годов», и немаловажную роль в этом сыграли санкции Запада. Автор пишет, что Москва бьет рекорды по экспорту сельскохозяйственной продукции.

23 октября замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО на сегодняшний день фактически живет по схемам холодной войны. По его словам, у альянса «главные усилия направлены на то, чтобы парировать так называемую угрозу с Востока».

Днем ранее Грушко отметил, что трудно ухудшать отношения России и НАТО как площадки для диалога, поскольку этих отношений на сегодняшний день фактически не существует. При этом, по его словам, последними своими действиями альянс существенно расширил горизонты понимания Россией «пределов возможности такого ухудшения».

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