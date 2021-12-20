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Очаг возгорания был выявлен на шахте им. Рубана в Кузбассе

Очаг возгорания был выявлен на шахте им. Рубана в Кузбассе

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Очаг самовозгорания угольного пласта был обнаружен на шахте имени Рубана в Кузбассе, откуда в воскресенье были эвакуированы горняки. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил журналистам командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

«Был обнаружен очаг самовозгорания. Сейчас происходит его локализация, остужение с помощью воды. В дальнейшем, скорее всего, будут выполнены работы по изоляции и инертизации данного участка», — приводит его слова ТАСС.

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что работа шахты не возобновится до ликвидации очага возгорания.

«Только после этого момента будет приниматься решение о начале работу шахты. Все шахтеры находятся в здоровом состоянии, и никто из шахтеров не пострадал», — отметил глава региона.

Ранее,19 декабря, пожар произошел на нерабочей шахте в Кемеровской области, которая находится рядом с рабочей шахтой имени Рубана. В нерабочей приостановлена подача кислорода для профилактики новых возгораний. Все горняки находящиеся в шахте имени Рубана были эвакуированы. Всего на поверхность были выведены 139 человек. Пострадавших нет.

В воскресенье прокуратура Кемеровской области организовала проверку после срабатывания датчиков на шахте имени Рубана. На место происшествия выехал заместитель прокурора Кемеровской области Михаил Филичев и кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов.

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