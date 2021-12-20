Вирусолог назвал время между заболеванием COVID и смертью от него

Смерть от коронавируса может наступить через три недели после заражения. Такое заявление сделал вирусолог Анатолий Альтштейн в понедельник, 20 декабря.

«Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели», — заявил он Ura.ru.

При этом Альтштейн призвал не бояться высокой смертности или тяжелого течения болезни при штамме «Омикрон».

«У заболевания нет четких отличительных черт. Оно идет как простуда. Пока из того, что описывалось, заболевания нетяжелые, но речь идет в основном о молодых людях из Южной Африки», — объяснил вирусолог.

17 декабря глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон».

По его словам, препарат полностью защищает от нового штамма. Он отметил, что нужно использовать ту же стратегию, что и ранее. После вакцинации «Спутником V» ревакцинация должна пройти через шесть месяцев вакциной «Спутник Лайт».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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