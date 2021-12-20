Попова назвала условия закрытия границ

У оперштаба по борьбе с коронавирусом могут быть различные причины для закрытия границ. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в воскресенье, 19 декабря.

«Здесь, конечно, в первую очередь — условия эпидемиологического риска», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Как пример она привела 2020 год: тогда границы закрыли, чтобы не подвергать здоровье граждан дополнительному риску.

7 декабря Попова заявила, что Роспотребнадзор усилил контроль на пунктах пропуска в связи с появлением «Омикрон»-штамма коронавируса и тесно сотрудничает с МИД России. Она добавила, что Роспотребнадзор принимает меры, в частности, по организации обсерваций на основании информации от пограничных служб, которые досконально проверяют отметки в паспортах о выезде из стран, отнесенных к высокорисковым.

В тот же день Попова назвала преждевременным рассмотрение снятия ограничений по COVID-19. По ее словам, ситуация всё еще остается напряженной, а снижение ограничений может привести к росту заболеваемости.

30 ноября Попова рекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома, без выездов за рубеж.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.