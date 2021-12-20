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Путин поздравил работников органов госбезопасности России

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Президент поздравил работников органов госбезопасности России. 20 декабря у сотрудников спецслужб профессиональный праздник, передает телеканал «Известия».

«Уважаемые товарищи, дорогие ветераны. Этот профессиональный праздник — а он отмечается уже более четверти века — стал символом уважения и признательности людям, которые стоят на страже безопасности наших граждан, общества и государства, защищают суверенитет и стабильность конституционного строя России, борются с терроризмом и экстремизмом, вдали от Родины отстаивают ее национальные интересы. Сегодня самые теплые слова благодарности и пожелания здоровья и долголетия ветеранам органов безопасности. Вы с честью прошли, выдержали многие трудные испытания, в военное и мирное время, невзирая на риск, всегда профессионально и самоотверженно выполняли поставленные задачи. Уважаемые товарищи! Сегодня сложная международная обстановка, характер и масштаб современных вызовов и рисков предъявляют к работе спецслужб повышенные требования. Прежде всего в решении вашей главной, приоритетной задачи — жесткой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом. За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи и в целом позитивная динамика. Удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы. За 11 прошедших лет предотвращено более 200 терактов. А количество совершенных преступлений террористической направленности за это время снизилось многократно. Подавляющее большинство подобных преступлений пресекаются на стадии подготовки. Дорогие друзья! Вы знаете, государство, наш народ делает всё необходимое для вашей продуктивной работы, для технического, оперативного, кадрового укрепления специальных служб, и надо использовать этот потенциал по максимуму, уверенно решая все поставленные задачи. Не сомневаюсь, что и в дальнейшем вы будете работать на совесть, добиваться значимых результатов по всем ключевым направлениям, за которые отвечают ваши ведомства. Хочу поблагодарить сотрудников российских спецслужб за верность долгу и присяге. Еще раз поздравляю с праздником. Желаю здоровья и всего самого доброго вам и вашим близким. И конечно, с наступающим вас Новым 2022 годом!» — сообщил российский лидер.

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