Соседи рассказали о криках и ругани в семье убитых в Москве женщин

Соседи поделились с «Известиями» своими наблюдениями о семье, в которой муж до смерти забил свою супругу и тещу. Об этом стало известно в понедельник, 20 декабря.

По словам собеседников, убитая работала в онкологическом центре на Каширском шоссе, а подозреваемый занимался ремонтом обуви. Семья была многодетной.

«Один раз я слышала недавно крики и ругань. Ну он всегда приветливый, дверь подержит, до школы предлагал несколько раз довести мою дочь. Внешне лысый, невысокого роста», — рассказала жительница подъезда о муже погибшей.

Женщина также отметила, что бабушка иногда отводила и встречала внучку в школу и из школы.

«Бабушка такая старенькая, встречала, отводила иногда в школу, из школы. Я один раз на лестничной площадке слышала ругань, не так чтобы скандалили прям… Может, плохо слышно просто было. Бабушка спросила, в какие кружки я вожу свою дочь, и рассказала, что секции муж ее дочери не может себе позволить: он мало зарабатывает», — пояснила она.

По словам жильцов, 10-летняя девочка, ставшая свидетелем трагедии, не делилась семейными проблемами ни в школе, ни со знакомыми ребятами.

«Всё было прекрасно, насколько я слышала», — заметила другая соседка.

19 декабря полиция обнаружила тела двух женщин с признаками насильственной смерти в квартире на Каширском шоссе в Москве. Подозреваемый мужчина был задержан.

Отмечается, что отец семейства поругался с женой и в порыве ярости стал бить супругу и вступившуюся за нее 85-летнюю тещу. Свидетелем происходящего стала их 10-летняя дочь, которая успела сбежать из квартиры. По некоторым данным, супружеская пара долгое время ссорилась и готовились к разводу. У них было четыре дочки.