Президент Путин назвал экстремизм прямой угрозой единству России

Экстремизм — прямая угроза единству России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в понедельник, 20 декабря.

Он добавил, что любые его проявления нужно жестко пресекать.

«Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России. Необходимо жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, не допускать вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность», — сказал он в видеообращении с поздравлением работников органов безопасности, опубликованном телеканалом «Звезда».

На том же выступлении Владимир Путин заявил, что роль внешней разведки в обеспечении безопасности России растет. По его словам, «прежде всего это касается оперативного и качественного анализа международной информации, выработки прогнозов развития обстановки в мире в целом и в отдельных регионах».

Кроме того, президент назвал приоритетными задачами органов безопасности продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и защиту государственных рубежей. Также он сообщил, что органам безопасности России удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы и предотвратить за 11 месяцев этого года 32 теракта.