Постоянные провокации Украины в адрес России могут оставить ее без поддержки НАТО. Такое заявление сделал политолог Лукас Лейрос.

«НАТО обещает защиту и вмешательство в случае российской агрессии, и уверенный в союзе Киев всё чаще нападает. Есть несколько причин считать такие обещания защиты сомнительными и ложными», — написал эксперт в статье для InfoBrics от четверга, 16 декабря.

Лейрос считает, что Украина — это лишь инструмент в руках альянса, а в Киеве свое положение не понимают и тешатся чувством безнаказанности. Мнимое ощущение безопасности, по словам эксперта, подталкивает страну к активному ведению «тайной войны».

«Провокация — это слово, которым можно описать историю Украины с 2014 года по настоящее время», — заявил политолог.

Он отметил, что Россия при этом на украинские провокации не реагирует.

19 декабря делегация конгресса Соединенных Штатов посетила Киев, чтобы обсудить ситуацию на границе с Россией. Делегация подтвердила поддержку США жестких мер в ответ на любое военное вторжение РФ на суверенную территорию Украины.

18 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна пока не планирует размещать на своей территории военный контингент каких-либо государств. При этом, по его словам, сейчас на Украине есть представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран, которые ведут обучение украинских военных.

В тот же день член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что появление НАТО на границе Украины — явный признак, что альянс планирует войну с Россией. Он пояснил, что можно, пользуясь настроениями Киева, сделать страну неформальным членом альянса. Насыщать ее оружием, «превращать в военизированный кулак».