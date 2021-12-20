«Союз МС-20» с космическими туристами отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-20» с космическими туристами на борту отстыковался от модуля «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС) в понедельник, 20 декабря.

На борту корабля находятся космонавт «Роскосмоса» и корреспондент ТАСС Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано.

В 05:18 мск корабль включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. Приземлится «Союз» в 06:13 мск в 148 км юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане, сообщили в «Роскосмосе».

Корабль «Союз МС-20» с космическими туристами был запущен с космодрома Байконур и пристыковался к МКС 8 декабря. Участники полета провели на МКС 12 суток.

На космодроме при выходе из гостиницы «Космонавт» экипаж корабля проводили под песню «Трава у дома» на японском языке. Записал эту песню дуэт Deai — японская певица Нацука Сугавара и российский музыкант Виталий Сунцев.