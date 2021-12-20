В России появится декларация по работе крупного бизнеса с малым

Большие компании должны помогать малым в получении выгодных кредитов, выдавать им гранты, а также содействовать в продвижении товаров и услуг. Эти нормы среди прочих вошли в проект декларации о взаимодействии крупного бизнеса с субъектами МСП, разработанный Минэкономразвития (есть у «Известий»).

Кроме того, в части доступа к инфраструктуре Минэк предлагает крупным фирмам поделиться с малыми своими информационными сервисами и программным обеспечением, помогать им с продвижением товаров и услуг, а еще проводить тематические выставки-ярмарки с участием малого бизнеса. А в области доступа на рынки целесообразно организовать прозрачный, открытый и добросовестный закупочный процесс и консультировать МСП по вопросам участия в тендерах, говорится в декларации.

И наконец, для развития человеческого капитала большим компаниям предписывается проводить обучающие курсы для МСП по менеджменту, росту производительности труда и акселерационные программы по масштабированию бизнеса.

Декларация носит рекомендательный характер, однако Минэкономразвития планирует специальным образом оценивать те компании, которые к ней присоединятся. Предполагается, что такие фирмы будут отражать информацию о своем взаимодействии с МСП в ежегодной отчетности. При этом исходя из достижения показателей документа будет складываться итоговая оценка деятельности компаний, которая может использоваться для сравнения их между собой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Дочерние новости: Минэк подготовил крупному бизнесу кодекс работы с малым»