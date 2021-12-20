Путин назвал приоритетные задачи органов безопасности

Президент России Владимир Путин назвал приоритетными задачами органов безопасности продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и защиту государственных рубежей. Об этом стало известно в понедельник, 20 декабря.

«Среди других приоритетных задач — продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надежной защиты государственных рубежей», — сказал он в видеообращении с поздравлением работников органов безопасности, опубликованном телеканалом «Звезда».

Президент отметил, что россияне ждут от специальных служб «новых успехов и в борьбе с экстремизмом».

«Это прямая угроза для единства России. Необходимо жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, не допускать вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность», — заявил глава государства.

В том же обращении Владимир Путин заявил, что роль внешней разведки в обеспечении безопасности России растет. По его словам, «прежде всего это касается оперативного и качественного анализа международной информации, выработки прогнозов развития обстановки в мире в целом и в отдельных регионах».