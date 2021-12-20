Ученые нашли у «Омикрона» связь с лабораторным вирусом

12 декабря научная литература пополнилась препринтом, который опубликовали ученые из Института генетики и биологии развития Китайской академии наук. Исследователи привели доказательные аргументы в пользу того, что «Омикрон» вряд ли мог накопить так много мутаций только в человеческой популяции. Вероятно, чтобы получить такое количество изменений, ему пришлось «перепрыгнуть» сначала в мышь, а потом обратно, считают китайские ученые.

«Авторы статьи предоставили достаточно убедительные доказательства того, что «Омикрон» совершил двойной прыжок», — отметил в своем разговоре с «Известиями» профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский.

В статье китайские ученые обратили внимание на две мутации, которые есть только у «Омикрона» и отсутствуют у других штаммов.

«Примечательно, что только Q493R и Q498R (мутации «Омикрона». — «Известия») значительно увеличили аффинность (силу взаимодействия связывания с мышиным ACE2 (рецептор, «входные ворота» для коронавируса), который соответствует их обнаружению в адаптированных к мышам вариантах SARS-CoV-2», — отметили исследователи.

Адаптированные вирусы — это специально созданные в лабораториях вирусы, которые способны заражать мышей. Ученые с помощью направленного мутагенеза изменили человеческий SARS-CoV-2. Они брали обычный SARS-CoV-2 и переносили его с человеческих клеток на мышиные, постепенно увеличивая инфекционность.

Таким образом было создано несколько штаммов «мышиных» SARS-CoV-2, главные мутации которых совпадают с «Омикроном».

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«Мышиная история: ученые нашли в «Омикроне» связь с лабораторным вирусом»