Полиция обыскала машину подозреваемого в убийстве двух женщин в Москве

Полиция провела обыски в машине мужчины, подозреваемого в убийстве своей супруги и тещи в квартире на юге Москвы. Об этом стало известно в понедельник, 20 декабря.

В распоряжение «Известий» попали кадры, на которых видно, как сотрудники правоохранительных органов осматривают автомобиль.

Убийство произошло 19 декабря в квартире дома на Каширском шоссе. Глава семьи во время ссоры с женой начал избивать ее и свою 85-летнюю тещу.

Свидетелем происходящего стала их 10-летняя дочь, которая успела сбежать из квартиры. 52-летнего предполагаемого преступника задержали.

По некоторым данным, супружеская пара долгое время ссорилась и готовились к разводу. У них было четыре дочки. Также известно, что мужчина работал мастером по ремонту обуви.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).