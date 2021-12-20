Постпред РФ оценил посредничество ЕС между Арменией и Азербайджаном

Евросоюз не был вовлечен в решение конфликта в Нагорном Карабахе, однако сейчас хотел бы к нему подключиться. Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, отметив, что Россия не против того, чтобы лидеры Армении и Азербайджана общались на различных площадках.

«Евросоюз, конечно, хочет подключиться, но есть известная уже веками сентенция, что у победы много отцов, а поражение всегда сирота. Успех нашей российской посреднической миссии в этом конфликте вызывает разные чувства у Евросоюза, у других международных игроков, и есть те, кто хочет к этому подключиться. Одним это удается в той или иной степени, другим — в меньшей. <…> Мы считаем, что еще одна возможность для прямого контакта между лидерами Азербайджана и Армении — это, в общем, неплохо, если это идет на пользу политическому урегулированию и расширению поля контактов этих двух дружественных нам стран», — отметил дипломат.

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева прошла 14 декабря на полях саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе. По словам главы Азербайджана, он видит «искреннее желание России и Европейского союза содействовать нормализации отношений между двумя странами».

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года, когда в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оно позволило достичь полного прекращения военных действий на этой территории.

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