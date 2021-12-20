Постпред РФ рассказал о роли ЕС в переговорах по гарантиям безопасности

Евросоюз мог бы оказать поддержку российско-натовским переговорам по гарантиям безопасности. Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«Евросоюз как организация в общем-то невоенная, очевидно, может сыграть в переговорах, если таковые состоятся, по гарантиям безопасности некую поддерживающую роль. А вообще, конечно, говорить надо будет с теми странами — некоторые из них входят в состав Евросоюза — от которых в наибольшей степени зависит судьба европейской безопасности. Мы к такому разговору готовы», — отметил дипломат.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО по гарантиям европейской безопасности. Именно эти предложения замглавы МИД РФ Сергей Рябков передал замгоссекретаря США Карен Донфрид во время ее визита в Москву 15 декабря.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

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