Борич победил на выборах президента Чили по результатам подсчета 90% голосов

Кандидат от левой коалиции Габриэль Борич лидирует во втором туре президентских выборов в Чили после подсчета почти 90% голосов. Об этом свидетельствуют данные Избирательной службы республики в воскресенье, 19 декабря.

На данный подсчитаны 92,12% участков (43 193 из 46 887). Предварительные результаты: на весах Борича — 55,73% голосов, у его противника Хосе Антонио Каста — 44,27%.

В случае победы 35-летний Борич станет самым молодым президентом Чили в истории. В 2011 году он был одним из лидеров массовых студенческих протестов против действующей системы с платным высшим образованием. В случае победы на выборах намерен ввести налог на богатство, взыскание роялти с горнодобывающей промышленности (медь — основная статья экспорта Чили). Выступает за легализацию абортов и переход к бесплатному образованию.

55-летний юрист Хосе Антонио Каст принадлежит к ультраконсервативным политикам и выступает с заявлениями в защиту военного режима диктатора Аугусто Пиночета (1915–2006). Создатель Республиканской партии предлагает сократить налоги, расширить полномочия правоохранительных органов и отменить закон, разрешающий аборт в случае изнасилования, угрозы жизни матери или нежизнеспособности плода. Он уже баллотировался на пост президента в качестве независимого кандидата на выборах 2017 года.

Президент избирается на четырехлетний срок прямым голосованием.

21 ноября в Венесуэле прошли региональные и муниципальные выборы, в ходе которых должны определиться будущие главы местной исполнительной власти и члены заксобраний. На выборные должности претендуют более 70 тыс. кандидатов. Для наблюдения за выборами в страну прибыли около 300 иностранных экспертов, в том числе и делегация Центральной избирательной комиссии России (ЦИК РФ).