Путин заявил о предотвращении в РФ 32 терактов с начала года

Органам безопасности России удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы и предотвратить за 11 месяцев этого года 32 теракта. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин в опубликованном на сайте телеканала «Звезда» видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

По его словам, за последние годы в борьбе с терроризмом отмечаются значимые успехи и в целом позитивная динамика. Глава государства заметил, что за прошедшие 11 лет предотвращено более 200 терактов, а количество совершенных преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно и добавил, что «подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки».

«Так, за 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем еще много», — обратился президент к сотрудникам органов безопасности.

Российский лидер также указал на сложную международную обстановку и отметил, что характер и масштаб современных вызовов и рисков «предъявляют к работе спецслужб повышенные требования» и требуют «жесткой и бескомпромиссной» борьбы.

«Важно и дальше действовать наступательно и эффективно, при координирующей роли Национального антитеррористического комитета ликвидировать ячейки международных террористических группировок, выявлять и пресекать их контакты, подрывную работу вербовщиков и эмиссаров», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что среди других приоритетных задач органов безопасности стоит «продолжение наступательной тактики» в работе контрразведки и противодействии коррупции, а также обеспечение «надежной защиты государственных рубежей».

По его словам, вовлечение людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность недопустимо.

«Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России. Необходимо жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды», — заключил глава государства.

День работника органов безопасности Российской Федерации — профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны и других органов госбезопасности ежегодно в РФ отмечается 20 декабря.

Он установлен указом президента РФ Бориса Ельцина в 1995 году. 20 декабря была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1917 году Совет народных комиссаров издал декрет об образовании структуры — предшественницы современных органов госбезопасности: Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

17 декабря в Москве в общежитии Российского технологического университета МИРЭА задержали сторонника ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) за попытки завербовать студентов. В УФСБ пояснили, что злоумышленник — гражданин среднеазиатской республики, студент РТУ-МИРЭА, который неоднократно оправдывал деятельность сторонников международной террористической организации и пропагандировал их идеологию в интернете.