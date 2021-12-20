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Путин отметил возрастающую роль внешней разведки в безопасности РФ

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Роль внешней разведки в обеспечении безопасности России растет. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в понедельник, 20 декабря.

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«В комплексном обеспечении безопасности нашей страны возрастает роль внешней разведки. Прежде всего это касается оперативного и качественного анализа международной информации, выработки прогнозов развития обстановки в мире в целом и в отдельных регионах», — рассказал президент в видеообращении с поздравлением работников органов безопасности, опубликованном телеканалом «Звезда».

Владимир Путин также отметил четкую работу сотрудников Федеральной службы охраны и главного управления специальных программ.

«Государство, наш народ делает всё необходимое для вашей продуктивной работы, для технического оперативного кадрового укрепления специальных служб, и надо использовать этот потенциал по максимуму, уверенно решая все поставленные задачи. Не сомневаюсь, что и в дальнейшем вы будете работать на совесть, добиваться значимых результатов по всем направлениям, за которые отвечают ваши ведомства», — заявил глава государства.

15 декабря директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что в ходе недавней встречи в Москве с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом он отметил заинтересованность СВР в сотрудничестве с американским ведомством.

Бернс был в Москве 2–3 ноября вместе с высокопоставленной американской делегацией. 2 ноября он принял участие во встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и директором СВР Сергеем Нарышкиным.

30 июля Нарышкин назвал ЦРУ партнерской службой. Глава СВР добавил, что Москва и Вашингтон традиционно обмениваются оперативной, разведывательной информацией по целому кругу вопросов, касающихся общей глобальной темы борьбы с международным терроризмом.

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