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Посол заявил о роли Победы СССР над Германией в существовании Польши

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Польша своим существованием обязана Победе Советского союза над гитлеровской Германией. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в республике Сергей Андреев.

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Он уточнил: Варшава, несмотря на публичные заявления некоторых польских дипломатов, не подавала официальных обращений к РФ с просьбой выплатить репарации.

«По сути же вопроса повторю то, что уже говорил много раз: Польша своим существованием обязана Победе Советского Союза над гитлеровской Германией. Без нашей Победы не было бы на карте такого государства, и поляки не были бы хозяевами на своей земле. Отсюда ясно следует, кто кому должен по гроб жизни», — подчеркнул дипломат.

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский ранее заявил, что Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне. Аналогичное требование Польша выдвинула и ФРГ во время недавнего визита канцлера Олафа Шольца.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Без нашей Победы не было бы на карте такого государства»‎

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