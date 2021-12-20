РФ помогла урегулировать миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши

Россия оказала содействие в урегулировании миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши после обращения стран ЕС. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в республике Сергей Андреев.

«Российское руководство, наш МИД неоднократно и недвусмысленно заявляли, что Россия никаким боком не причастна к миграционному кризису на польской границе. Корни этого кризиса, как известно, в политике коллективного Запада, который под флагом «экспорта демократии» погрузил в хаос целые государства Ближнего и Среднего Востока, из которых в Европу потянулись миллионы беженцев. К российскому руководству лидеры ряда стран ЕС (не Польши) обращались с просьбой помочь в урегулировании кризиса, и такое содействие было оказано», — уточнил дипломат.

Ранее в МИД Польши заявили, что Россия пытается расширить конфликт Белоруссии и Евросоюза вокруг мигрантов. Кризис на границе обострился в начале ноября.

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