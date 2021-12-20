Посол прокомментировал призыв Польши начать расследование против «Газпрома»

Призывы Польши к Еврокомиссии (ЕК) начать антимонопольное расследование против «Газпрома» не имеют под собой «‌весомых оснований и перспектив». Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в республике Сергей Андреев.

«Вся тема газовых отношений между Россией и ЕС до крайности политизирована, в том числе стараниями польских официальных лиц. Призывы польского министра к антимонопольному расследованию против «Газпрома», если вдумчиво разобраться в ситуации, выглядят очень странно и вроде бы не имеют под собой весомых оснований и, соответственно, перспектив. Но, как показывает опыт, это совсем не значит, что из этих странных призывов не вырастет какое-нибудь очередное странное дело против России», — отметил посол.

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