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Боррель заявил об обязательном участии ЕС в переговорах по безопасности с РФ

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Евросоюз (ЕС) обязан участвовать в предложенных Россией переговорах по безопасности в Евроатлантическом регионе. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в воскресенье, 19 декабря.

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«Министерство иностранных дел России в эту пятницу опубликовало проект предложения о гарантиях безопасности между Россией и США, а также для европейских членов НАТО. Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий», — написал он в своем блоге.

Он напомнил, что безопасность Европы последние 50 лет строилась на принципах, предложенных Хельсинкским заключительным актом и Парижской хартией. Еще есть Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая «предлагает механизмы и правила, остающиеся краеугольным камнем любого взаимодействия с Россией».

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 18 декабря заявил, что Россия предложила США провести переговоры по гарантиям безопасности исключительно на двусторонней основе, подчеркнув, что участие других стран лишит их смысла.

В тот же день стало известно, что США собираются дать ответ на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

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