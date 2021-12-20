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В Вене прошла акция памяти в память погибших от COVID-19

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Почтить память погибших от COVID-19 в стране в воскресенье, 19 декабря, в Вене собрались около 30 тыс. австрийцев. Об этом сообщает издание Focus.

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Акция памяти «Море огней» прошла в центре столицы на улице Рингштрассе. Некоторые участники расположились непосредственно перед Венской государственной оперой. Собравшиеся на несколько минут зажгли свечи и включили фонари на мобильных телефонах, почтив память 13 тыс. жертв пандемии минутой молчания.

Организаторы мероприятия предложили всем задуматься о детях и молодежи, которые серьезно страдают от COVID-19, а также выразить солидарность с медицинскими работниками.

Акция стала своего рода мирным ответом на демонстрации против ограничительных мер, введенных из-за коронавирусной инфекции, которые несколько выходных подряд проходят в Вене и, по данным полиции, собирают более 40 тыс. человек.

18 декабря МИД Австрии сообщил, что из-за угрозы распространения «Омикрон»-штамма коронавируса страна разрешит въезд только привитым и переболевшим COVID-19 с 20 декабря. Исключение из правил сделано для людей с наличием бустерной, то есть третьей дозы прививки, с противопоказаниями к вакцине, беременных, школьников, транзитных пассажиров и для поездок по работе в международные организации.

Этим категориям лиц при въезде в страну необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.

29 ноября правительство Австрии решило ввести штрафы для всех, кто откажется прививаться от коронавируса. Черновой проект закона о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в республике предусматривает штраф за отказ от прививки до €7,2 тыс.

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