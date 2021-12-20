Жители ЖК в Митино оказались вынуждены расчищать двор от снега своими силами

Жители жилого комплекса в Митино оказались вынуждены самостоятельно расчищать двор от снега. Об этом стало известно в воскресенье, 19 декабря.

Всё дело в том, что дворовая территория не принадлежит ни одной управляющей компании.

«Чистить нас отказываются, потому что территория принадлежит застройщику, ему всё равно. У нас в доме коммерческая управляющая, в их обязанности не входит очистка проездов. Жители звонят по 112, чтобы количеством жалоб заставили привлечь администрацию, и они все-таки чистили дороги», — рассказала «Известиям» жительница дома.

По словам другого местного жителя, эта проблема в ЖК тянется с 2019 года, потому что застройщик отказывается размежевывать территорию.

Так, в 2020 году жителям даже предоставляли снегоуборочную технику. Еще к уборке подключался Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, рассказала местная жительница Анна.

«В этом году пока с уборкой не заладилось: ни дворников, ни техники пока не видно. Сами жители своими силами пытаются расчистить ЖК», — сообщила она.

Представитель управляющей компании при этом заявил, будто жители чистят только свои машины, а вообще, уборка двора — это просто их личная инициатива.

«На сегодня работают погрузчики, трактор. Жители вышли. Я даже лопату подержал в руках. Наведем порядок общими усилиями, чтобы больше коллапса не было», — заверил в то же время заместитель начальника управления по развитию территорий, начальник отдела «Отрадненское» Владимир Цуканов.

16 декабря народный артист Иван Краско пожаловался президенту России Владимиру Путину на плохую уборку снега в Санкт-Петербурге. По словам актера, он подписал обращение о плохой уборке снега в городе, так как согласен с содержанием письма. Но инициатива была не его: текст написали активисты и попросили артиста подписать его.