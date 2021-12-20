Избившего свою девушку бойца ММА арестовали на 12 суток

По решению суда за избиение своей девушки боец ММА, участник Hardcore Артур Кулинский по прозвищу Акаб, был арестован на 12 суток.

По нашим данным, судебное заседание состоялось 17 декабря. Спортсмена признали виновным по статье «Побои».

27 октября Кулинский избил свою возлюбленную, отчего на лице девушки осталось множество травм. По ее словам, это уже второй раз, когда боец поднял на нее руку.

11 декабря в баре на улице Покровка в Москве неизвестный без причин не менее двух раз ударил 24-летнего сына актера Максима Дрозда Егора, из-за чего тот упал и сильно ударился головой. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.