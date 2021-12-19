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Президент Чехии назвал себя сторонником обязательной вакцинации

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Президент Чехии Милош Земан назвал себя сторонником обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом он рассказал в воскресенье, 19 декабря.

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При этом он подчеркнул, что его позиция разнится с позицией медиков, которые выступают против подобных мер.

«Я являюсь одним из немногих сторонников обязательной вакцинации. Подобной точки зрения придерживалась, например, и бывший канцлер Германии Ангела Меркель. У медиков же как минимум половина выступает против обязательной вакцинации. Впрочем, мы, политики, часто имеем взгляды, отличные от мнения медиков», — заявил Земан в интервью телеканалу CNN Prima NEWS.

Свое мнение он объяснил тем, что в мире уже давно проводятся обязательные вакцинации от различных болезней.

«Мой аргумент в пользу обязательной вакцинации от коронавируса очень прост. Многие люди как бы не отдают себе отчета в том, что давно уже существуют правила обязательной вакцинации от целого ряда болезней. И если к ним вы прибавите еще одну, то есть коронавирус, то ничего страшного не случится. Я никому не внушаю свое мнение, но с удовольствием его высказываю», — сказал чешский президент.

Милош Земан сам недавно переболел коронавирусом. Болезнь протекала в очень легкой форме, что чешский лидер объяснил своевременными прививками.

28 ноября президент провел церемонию назначения нового премьер-министра республики, находясь в стеклянном кубе. Его не смутили многочисленные шутки, появившиеся в Сети и в СМИ в связи с так называемым «аквариумом».

«Я отнесся к этому спокойно, вполне понимаю это. Меня это даже развеселило, потому что никто из журналистов, кажется, так и не понял, что я это сделал [кабинет из оргстекла] не ради себя, а ради охраны здоровья других», — поделился Милош Земан.

Глава Чехии в свои 77 лет страдает невропатией ног и лечится от сахарного диабета. В апреле этого года отмечалось, что он вынужден передвигаться в инвалидном кресле. При этом 13 октября СМИ сообщали, что врачи выявили у президента Чехии печеночную энцефалопатию.

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